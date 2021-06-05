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В Израиле собралась коалиция против Нетаньяху, но всего пару голосов могут поставить на ней крест

В Израиле собралась коалиция против Нетаньяху, но всего пару голосов могут поставить на ней крест
20:11 Сегодня Телеграф Биньямин Нетаньяху (фото - dl3.vidao.org)

Начало лето ознаменовалось громкой новостью из Израиля. Лидеры восьми партий различного политического спектра сумели договориться о формировании нового коалиционного правительства.

Это может положить конец самому длительному, 12-летнему, правлению одного главы правительства в истории Израиля - Биньямина Нетаньяху, лидера партии "Ликуд". А также остановить череду выборов в Кнессет (парламент), которых за последние два года было уже четыре. Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула рассказал "Телеграфу", что послужило причиной для объединения политических оппонентов, а также – почему коалиция может не состояться.

"Новости о достигнутых успехах в деле формирования правительственной коалиции в Израиле, несомненно, имеют огромное значение для данного государства, - отмечает эксперт. - Израиль на протяжение почти двух лет страдает от политического кризиса. Неспособность сторон сформировать действующее, нормально функционирующее правительство, привела к тому, что за этот период в стране прошло четыре раунда парламентских выборов. И если бы правительство не удалось сформировать в ближайшее время, на горизонте маячила перспектива пятых парламентских выборов".

По словам Николая Замикулы, представители оппозиционны политпартий, которые 2 июня сообщили о завершении коалиционных переговоров, уверяли, что основным аргументом для них стала забота о государстве, необходимость разорвать порочный круг бесконечных выборов. И, наконец, прийти к какому-то компромиссу для формирования стабильного правительства.

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"Ну и, конечно, объединяющим фактором для оппозиции в деле формирования правительства является нелюбовь к действующему премьеру, лидеру консервативной партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху. По сути, именно неприятие этой фигуры и способствовало объединению в один антинетаньяховский фронт различных по своим политическим убеждениям сил, - поясняет эксперт. - В этом, кстати, заключается главная опасность для потенциальной коалиции. Непонятно, что может быть общего у правого Беннета (глава правой партии "Ямина" Нафтали Беннет. – Авт.), центриста Лапида (бывший министр финансов Яир Лапид, лидер партии "Йеш Атид" - "Есть будущее". – Авт.) и представителя арабских меньшинств Израиля – Аббаса (Мансур Аббас, глава "Объединенного арабского списка" - РААМ. – Авт.). Складывается ощущение, что, по сути, они объединяются только с одной целью - убрать Нетаньяху. Но если эта краткосрочная цель будет достигнута, как они намерены решать насущные проблемы Израиля, выстраивать и реализовывать какую-то государственную политику, если на многое у них – разные взгляды? Так что еще не гарантия, что оппозиционерам удастся правительство сформировать".

Николай Замикула подчеркивает, что объявление о завершении переговоров - это одно, а получение соответствующего количества голосов в парламенте - другое. В Кнессете как раз всё висит на волоске. И важен будет голос каждого из депутатов, которые входят в состав партий, сформировавших коалицию, чтобы получить вотум доверия.

"А с этим могут быть проблемы, - прогнозирует эксперт. - Не все депутаты согласны на широкий союз с политическими оппонентами ради устранения Нетаньяху. Некоторые парламентарии уже заявляли об этом. Сам Нетаньяху точно будет инициировать давление на представителей оппозиционных политпартий, в том числе через их избирателей. Цель - отколоть голоса у коалиции, чтобы их не хватило во время голосования за новый состав правительства. Некоторые депутат из партии Беннета уже получают сообщения от своих избирателей с угрозами, с требованием отказаться от союза с левыми и арабами. Мол, это предательство. Не исключено, что в такой кампании давления свою роль играет и действующий премьер, используя ресурсы партии "Ликуд", чтобы создать шумиху вокруг данной темы. Если такое давление возымеет действие и буквально пара депутатов из потенциальной коалиции не проголосуют за ее формирование, это поставит крест на договоренностях лидеров партий. Так что в Израиле еще всё не решено".

В апреле 2021 года Украина попросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

А в мае 2021 года произошел новый виток противостояния между Израилем и ХАМАС. Он закончился подписанием перемирия в ночь на 21 мая.

Израиль и сектор Газа подсчитали ущерб от недавних ракетных обстрелов и авиаударов.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Нафтали Беннет, Николай Замикула, Яир Лапид, Мансур Аббас.
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