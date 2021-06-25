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Под завалами могут находиться несколько семей: в Египте рухнула жилая пятиэтажка (видео)

Под завалами могут находиться несколько семей: в Египте рухнула жилая пятиэтажка (видео)
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В египетском городе Александрия произошел обвал в жилом пятиэтажном здании, расположенном в районе Аттарин. 

Об этом пишет Sky News Arabia

Правоохранители сообщили, что там рухнул один из пролетов постройки. 

Под завалами могут находиться несколько семей, также сообщается, что четырех человек удалось достать из-под завала живыми. 

По данным издания, здание, расположенное на улице Аль-Ахрар, находилось в аварийном состоянии и его планировали снести еще несколько лет назад, для чего были выданы все необходимые разрешения. 

Видео момента обрушения было выложено в Твиттер пользователями сети. 

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 июня в американском Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасательные работы проводятся уже второй день, а по данным спасателей под обломками все еще могу пребывать 159 человек. Вместе с тем, отмечается, что четыре человека найдены мертвыми. Поисковые работы осложнены неблагоприятными погодными условиями.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 395

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Египет, ЧП, Александрия.
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