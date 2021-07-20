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Смертница взорвала себя прямо на рынке в Багдаде, десятки жертв (видео)

Смертница взорвала себя прямо на рынке в Багдаде, десятки жертв (видео)
08:12 Сегодня Телеграф

На рынке в Багдаде произошёл взрыв, в результате 30 человек погибло, еще 60 серьезно ранены.

Об этом в своей сводке сообщила Al Arabia.

На полном людей рынке, в восточном районе Мадинат-Садр города Багдад прогремел ужасный взрыв. Как сообщается, взорвался пояс со взрывчаткой, который на себе носила смертница.

Также сообщают, что по приказу премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Каземи началось расследование.

Ответственность за произошедший теракт пока что никто не взял. Однако, как известно, за подобные происшествия в регионе, что произошли ранее, ответственна организация ИГИЛ.   

Реакцию очевидцев с места события можно наблюдать на видео:

Ранее "Телеграф" сообщает о теракте в столице Сомали Могадишо, там смертник подорвал себя в машине на оживленном перекрестке

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 311

Все по теме:

Теракт, Ирак, Взрыв, Багдад, Терроризм.
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