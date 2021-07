Кровавый теракт в Могадишо: смертник подорвал себя в начиненной взрывчаткой машине на оживленном перекрестке (фото, видео)

В субботу, 10 июля на перекрестке в столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль. По сообщениям очевидцев погибли 8 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Теракт был направлен против правительственной колонны, в которой находился комиссар полиции Фархан Мохамуд Кароле. Он выжил при нападении. Видео террористического акта опубликовали в Твиттере.

To pull off such a brazen attack as witnessed today in Mogadishu, they would have to be aware of the targets itinerary



Gaining intel like that doesn’t come so easy



This can also be attributed to the widespread belief that there are Moles within the government security apparatus pic.twitter.com/48CZQzNo3j