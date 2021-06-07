Сжигали дома и убивали мирных жителей: жестокий теракт в Африке унёс жизни 160 человек

В Африке на севере Буркина-Фасо произошло террористическое нападение на село Солхан в результате чего погибли 160 человек.

Об этом 6 июня Anadolu сообщили в службе безопасности.

По данным источника, число жертв будет увеличиваться из-за множества травмированных. При этом пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

А тем временем в стране продолжается 3-х дневный траур по погибшим во время нападения, которые объявили власти.

Отметим, что село Солхан атаковали с 4 по 5 июня. Боевики расстреляли местных жителей и сожгли их дома с рынком.

Напомним, что 5 июня в Китае в городе Аньцин произошло ЧП: мужчина набросился с ножом на прохожих из-за чего пострадали люди.