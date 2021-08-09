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В привитом на 55% Израиле вернули обязательное ношение маски на улице из-за штамма "Дельта"

В привитом на 55% Израиле вернули обязательное ношение маски на улице из-за штамма "Дельта"
07:21 Сегодня Телеграф

В Израиле, власти которого еще весной заявили об успехе страны в борьбе с коронавирусом, со вчерашнего дня ввели ужесточения, связанные с Covid-19. Как сообщает издание Ynet News, ограничения связаны с резким ухудшением ситуации из-за штамма "Дельта".

Так, с воскресенья, 8 августа, в Израили снова стало обязательным ношением масок в местах массового скопления людей, в том числе на улице. Поясняется, что надевать на лицо средство защиты на открытом пространстве нужно в случае, если вокруг собирается более 100 человек.

Также, согласно новым правилам, в закрытые помещения не смогут попадать люди без свидетельства о вакцинировании или же о перенесенном Covid-19/недавнего отрицательного теста на коронавирус.
Отмечается, что выполнение новых правил будут контролировать правоохранители.

Следует отметить, что Израиль одним из первых запустил процесс массовой вакцинации населения и к сегодняшнему дню в стране полностью привито уже 55% населения, а 85% - получили одну дозу. Несмотря на столь впечатляющий прогресс в борьбе с Covid-19, в последнее время в стране ощущается резкое ухудшение ситуации. К примеру, по данным Министерства здравоохранения Израиля, с полуночи пятницы в стране подтвердили 3849 новых случаев заболевания.

Как ранее сообщал "Телеграф", стало известно, когда в Украине будет пик эпидемии COVID-19.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Все по теме:

Израиль, Вакцинация, Коронавирус, Штамм Дельта.
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