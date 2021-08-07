Стало известно, когда в Украине будет пик эпидемии COVID-19

Эпидемия коронавируса в последний месяц лета постепенно набирает обороты в Украине, а потому появились предположения, что ее пик выпадет в этом году на средину осени.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал социолог Илья Дробчак.

Он указал на то, что в настоящее время наблюдается равномерный рост числа новых заражений во всех областях Украины. При этом от недели к неделе он составляет около 24%.

Дробчак подчеркнул, что в настоящее время в Украине фиксируются показатели около 6 тысяч случаев в неделю, что не так уж и много. Впрочем, опыт других стран показал, что рост может произойти резко.

Он предположил, что пик эпидемии наступит между 20 сентября и 25 октября, а число новых случаев может достичь 80-130 тысяч в неделю.

"Честно говоря, в этот раз даже не буду "топить" за локдауны до начала сентября, потому что коллективный иммунитет в наших условиях надо формировать - или вакцинацией, или смертями. В вакцинацию украинцы не сильно хотят", - подытожил Дробчак.

Как сообщалось ранее, в Украине уже пять областей выходят за нормы "зеленой зоны".