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Турция скорбит: Наводнения забрали уже почти полсотни жизней

Турция скорбит: Наводнения забрали уже почти полсотни жизней
Обновлено 18:27 Сегодня Телеграф

Турцию охватило масштабное наводнение, поставившее часть страны на грань выживания. 

Турецкое новостное агентство "Anadolu" сообщает на своем сайте о почти пяти десятках жертв сильнейшего наводнения за последние дни.

Мощные потоки воды разрушили многие дома, мосты и затопили автодороги.

Особой опасности подвергаются люди преклонного возраста. 85-летнюю Арифе Унал унесло потоком и она утонула. Только через четыре дня поисково-спасательных работ ее безжизненное тело было найдено в 600 метрах от дома.

Управление по предупреждению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции проводит эвакуацию 341 человек в Стамбуле, 1480 человек в Кастамону и 526 человек в Синопе. Для спасательной операции используются вертолеты и лодки.

Организация Турецкого красного полумесяца направила в области, пострадавшие от стихии, 223 добровольца,  девять грузовиков с продуктами питания и 54 автомобиля для спасательных работ на местах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил своих граждан, что государство приложит все усилия для того, чтобы побороть последствия стихийного бедствия.

Позже в тот же день Эрдоган объявил, что пострадавшие районы объявлены зоной бедствия.

Эти места смогут отсрочить уплату налогов, а местным торговцам будет разрешено отложить выплаты социальный взносов в государственную казну.

Нуждающимся будет оказана помощь для покрытия потерь имущества, транспортных средств и рабочих мест.

Погашение кредитов предприятиям также будет отложено, так как государство готовит план экстренной поддержки для пострадавших от стихийных бедствий районов.

Ранее «Телеграф» писал о том, что в Турции разбился пожарный самолёт, в котором было восемь человек.

 

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Туркция, наводнение в Туркции, жертвы наводнения.
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