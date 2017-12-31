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Генсек ООН в новогоднем обращении призвал мир к единству
20:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Генсек ООН призвал мир объединиться, чтобы преодолеть угрозы.

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждает, что перед миром в следующем году, вероятно, предстанет много сложных и новых угроз.

В своем новогоднем обращении Гутерреш призвал к большему единству для того, чтобы преодолеть эти угрозы, сообщает "Голос Америки".

Генсек признал, что его надежды на мир в 2017 году не оправдались. "К сожалению, во многих отношениях мир пошел в обратном направлении", - заявил генсек. Гутерреш назвал свое обращение предупреждением миру об опасности.

"Конфликты углубились, появились новые угрозы. Беспокойство вокруг ядерного оружия на самом высоком со времен холодной войны уровне. Климатические изменения происходят быстрее, чем мы реагируем. Неравенство в мире растет, мы являемся свидетелями чудовищных нарушений прав человека. Национализм и ксенофобия в момент, когда мы вступаем в 2018 год, на подъеме. Я призываю к единству", - сказал Гутерреш.

Впрочем, добавил он, "мир может стать безопаснее, конфликты и ненависть можно преодолеть. Однако лишь в том случае, когда мировые лидеры объединятся для того, чтобы преодолеть раскол и сплотить людей вокруг общих целей".

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Новости мира, Антониу Гутерриш, ООН, Поздравление с Новым годом.
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