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Парламент Египта утвердил перестановки в правительстве

Парламент Египта
22:41 Вс, 14 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости мира: Президент Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с инициативой обновления состава кабинета.

Палата представителей Египта утвердил перестановки в правительстве страны.

Как сообщает Al Ahram, новые главы появились у четырех министерств. С инициативой обновления состава кабинета выступил президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

Министром туризма стала Рания аль-Машат, которая до недавнего времени входила в руководство египетского Центробанка и ранее работала экономическим советником от Египта при Международном валютном фонде. Главой Министерства культуры стала руководитель Каирской оперы Инас Абдель Даим. В Министерств местного развития кресло руководителя занял генерал Абу Бакр аль-Джунди, а министром по делам госпредприятий стал Халид Мухаммед Али.

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Новости мира, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обновления состава кабинета, Палата представителей Египта, Перестановки в правительстве.
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