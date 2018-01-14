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Парламент Египта утвердил перестановки в правительстве
Новости мира: Президент Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с инициативой обновления состава кабинета.
Палата представителей Египта утвердил перестановки в правительстве страны.
Как сообщает Al Ahram, новые главы появились у четырех министерств. С инициативой обновления состава кабинета выступил президент Абдель Фаттах ас-Сиси.
Министром туризма стала Рания аль-Машат, которая до недавнего времени входила в руководство египетского Центробанка и ранее работала экономическим советником от Египта при Международном валютном фонде. Главой Министерства культуры стала руководитель Каирской оперы Инас Абдель Даим. В Министерств местного развития кресло руководителя занял генерал Абу Бакр аль-Джунди, а министром по делам госпредприятий стал Халид Мухаммед Али.
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