Парламент Египта утвердил перестановки в правительстве

Палата представителей Египта утвердил перестановки в правительстве страны.

Как сообщает Al Ahram, новые главы появились у четырех министерств. С инициативой обновления состава кабинета выступил президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

Министром туризма стала Рания аль-Машат, которая до недавнего времени входила в руководство египетского Центробанка и ранее работала экономическим советником от Египта при Международном валютном фонде. Главой Министерства культуры стала руководитель Каирской оперы Инас Абдель Даим. В Министерств местного развития кресло руководителя занял генерал Абу Бакр аль-Джунди, а министром по делам госпредприятий стал Халид Мухаммед Али.