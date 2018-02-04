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Количество жертв от обстрелов турецких ВВС в Сирии достигло 150 человек
00:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Число погибших при ударах турецких ВВС мирных жителей Сирии достигло 150.

Жертвами авиаударов и обстрелов, осуществленных турецкими военными на севере Сирии, стали 150 человек.

Об этом сообщает Firat со сслыкой на данные департамента здравоохранения региона Африн.

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Издание отмечает, что ранения получили еще 298 человек.

"Турецкие войска усилили огонь по населенным пунктам, и данные о потерях растут с каждым часом. Среди убитых и раненых преобладают беженцы, которые переместились в Африн из тех районов Алеппо и Идлиба, где шли военные действия",— подчеркнули в департаменте.

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Новости мира, Африны, Обстрелы турецкими ВВС, Реджеп Эрдоган, Сирия, Турция.
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