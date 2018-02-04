Количество жертв от обстрелов турецких ВВС в Сирии достигло 150 человек

Жертвами авиаударов и обстрелов, осуществленных турецкими военными на севере Сирии, стали 150 человек.

Об этом сообщает Firat со сслыкой на данные департамента здравоохранения региона Африн.

Издание отмечает, что ранения получили еще 298 человек.

"Турецкие войска усилили огонь по населенным пунктам, и данные о потерях растут с каждым часом. Среди убитых и раненых преобладают беженцы, которые переместились в Африн из тех районов Алеппо и Идлиба, где шли военные действия",— подчеркнули в департаменте.