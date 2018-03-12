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Заключенный кандидат на пост главы Каталонии хочет присутствовать на голосовании

Каталония
14:59 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Кандидат на пост главы правительства Каталонии просит отпустить его на голосование.

Адвокаты кандидата на должность главы правительства Каталонии Жорди Санчеса подали новое ходатайство в Верховный суд Испании, в котором просят разрешить ему присутствовать на заседании регионального парламента.

Об этом сообщает La Vanguardia.

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Санчес с октября прошлого года находится под арестом в Мадриде. На прошлой неделе Верховный суд отказался освободить его, чтобы Санчес смог присутствовать на голосовании в парламенте о его кандидатуре.

В поданном в понедельник ходатайстве адвокаты просят отпустить Санчеса только на парламентскую сессию, а не о полном освобождении.

Адвокаты Санчеса утверждают, что ему следует разрешить посетить парламент для инаугурации, поскольку в противном случае суд нарушит Конституцию и устав парламента и "сильно" ограничит демократию и каталонскую автономию.

Защита просит суд рассмотреть запрос как можно быстрее, учитывая, что спикер парламента "не может бесконечно ждать решения".

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Все по теме:

Новости мира, Барселона, Верховный суд Испании, Жорди Санчез, Каталония, Мадрид, Независимость Каталонии.
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