Заключенный кандидат на пост главы Каталонии хочет присутствовать на голосовании

Адвокаты кандидата на должность главы правительства Каталонии Жорди Санчеса подали новое ходатайство в Верховный суд Испании, в котором просят разрешить ему присутствовать на заседании регионального парламента.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Санчес с октября прошлого года находится под арестом в Мадриде. На прошлой неделе Верховный суд отказался освободить его, чтобы Санчес смог присутствовать на голосовании в парламенте о его кандидатуре.

В поданном в понедельник ходатайстве адвокаты просят отпустить Санчеса только на парламентскую сессию, а не о полном освобождении.

Адвокаты Санчеса утверждают, что ему следует разрешить посетить парламент для инаугурации, поскольку в противном случае суд нарушит Конституцию и устав парламента и "сильно" ограничит демократию и каталонскую автономию.

Защита просит суд рассмотреть запрос как можно быстрее, учитывая, что спикер парламента "не может бесконечно ждать решения".