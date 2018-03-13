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В ДТП в Эфиопии погибло 38 человек

Автобус в Эфиопии
20:08 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В результате падения автобуса в овраг погибло 38 человек, в основном студенты.

В северной части Эфиопии в результате падения пассажирского автобуса в овраг по меньшей мере 38 человек, большинство из которых - студенты, погибли. Об этом изданию Reuters сообщили представители местной полиции.

Как сообщил полицейский командующий Мухаммед Ахмед, десять человек выжили после катастрофы, которая произошла в регионе Амхара. "Большинство жертв были студентами", - сказал он местным СМИ. Смертельные дорожно-транспортные происшествия в Эфиопии происходят часто из-за опасных путей дорог и плохого состояния транспортных средств.

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Новости мира, Авария, Автобус, ДТП, Жертвы, Студенты, Эфиопия.
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