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Канадцы во время визита короля Бельгии перепутали флаги

Флаги Германии и Канады
07:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Дипскандал в Канаде: флаг Бельгии перепутали с немецким.

Во время одного из мероприятий в рамках визита короля Бельгии Филиппа І в Канаду флаг Бельгии был перепутан с флагом Германии.

Первым об инциденте сообщил бельгийский журналист Вим Дехандшаттер.

"Ой, ошибочка. Канадцы выбрали дерево, которое во время первого официального визита в 1977 году посадила королева Фабиола, флагом Германии", - написал Дехандшаттер на своей странице в сети Твиттер.

 

Случай произошел на территории резиденции генерал-губернатора Канады во время подготовки к церемонии высадки дерева. В пресс-службе губернатора подтвердили, что перепутали флаги, однако заверили, что успели исправить ситуацию до начала официальных мероприятий.

Отметим, что флаги Германии и Бельгии состоят из трех полос черного, красного и желтого цветов, однако на немецком полосы нанесены горизонтально, а на бельгийском – вертикально.

Добавим также, что последний раз бельгийская королевская семья посещала в Канаду более 40 лет назад.

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Новости мира, Бельгия, Германия, Дипломатический скандал, Канада, Король Бельгии, Филипп І.
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