Канадцы во время визита короля Бельгии перепутали флаги

Во время одного из мероприятий в рамках визита короля Бельгии Филиппа І в Канаду флаг Бельгии был перепутан с флагом Германии.

Первым об инциденте сообщил бельгийский журналист Вим Дехандшаттер.

"Ой, ошибочка. Канадцы выбрали дерево, которое во время первого официального визита в 1977 году посадила королева Фабиола, флагом Германии", - написал Дехандшаттер на своей странице в сети Твиттер.

Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ

— [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 марта 2018 г.