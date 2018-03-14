Канадцы во время визита короля Бельгии перепутали флаги

Во время одного из мероприятий в рамках визита короля Бельгии Филиппа І в Канаду флаг Бельгии был перепутан с флагом Германии.

Первым об инциденте сообщил бельгийский журналист Вим Дехандшаттер.

"Ой, ошибочка. Канадцы выбрали дерево, которое во время первого официального визита в 1977 году посадила королева Фабиола, флагом Германии", - написал Дехандшаттер на своей странице в сети Твиттер.

Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 марта 2018 г.

Случай произошел на территории резиденции генерал-губернатора Канады во время подготовки к церемонии высадки дерева. В пресс-службе губернатора подтвердили, что перепутали флаги, однако заверили, что успели исправить ситуацию до начала официальных мероприятий.

Отметим, что флаги Германии и Бельгии состоят из трех полос черного, красного и желтого цветов, однако на немецком полосы нанесены горизонтально, а на бельгийском – вертикально.

Добавим также, что последний раз бельгийская королевская семья посещала в Канаду более 40 лет назад.