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Беспорядки в Гвинее: двое погибших

Беспорядки в Гвинее
07:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В результате массовых беспорядков в столице африканской страны Гвинея погибло двое человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

"Обстоятельства гибели двух гражданских в Конакри неизвестны, но смерти случились в районе Ваниндара, где полиция и жандармы разгоняли протестующих слезоточивым газом", - говорится в материале.

Оба погибших получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения.

"Оппозиционные партии страны требуют обнародования результатов местных выборов, проведенных 4 февраля, победу на которых приписывают себе сторонники действующего президента страны", - пишет Reuters.

Сейчас протесты продолжаются во многих регионах Гвинеи, однако прекратились в крупных западных городах Боке и Камсар, где находятся основные мощности производства бокситов.

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"Движение поездов и барж восстановился после того, как протестующие сняли баррикады", - заявил высокопоставленный чновник Национального агентства по развитию инфраструктуры рудников.

Отметим, что Гвинея является крупнейшим производителем бокситов в Африке, на её территории находится почти половина мировых запасов этой руды. Выборы в этой стране регулярно сопровождаются насилием.

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Новости мира, Африка, Беспорядки в Гвинее, Гвинея.
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