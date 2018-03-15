Беспорядки в Гвинее: двое погибших

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

"Обстоятельства гибели двух гражданских в Конакри неизвестны, но смерти случились в районе Ваниндара, где полиция и жандармы разгоняли протестующих слезоточивым газом", - говорится в материале.

Оба погибших получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения.

"Оппозиционные партии страны требуют обнародования результатов местных выборов, проведенных 4 февраля, победу на которых приписывают себе сторонники действующего президента страны", - пишет Reuters.

Сейчас протесты продолжаются во многих регионах Гвинеи, однако прекратились в крупных западных городах Боке и Камсар, где находятся основные мощности производства бокситов.

"Движение поездов и барж восстановился после того, как протестующие сняли баррикады", - заявил высокопоставленный чновник Национального агентства по развитию инфраструктуры рудников.

Отметим, что Гвинея является крупнейшим производителем бокситов в Африке, на её территории находится почти половина мировых запасов этой руды. Выборы в этой стране регулярно сопровождаются насилием.