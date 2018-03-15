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В Сенегале упал военный вертолет, есть погибшие и пострадавшие

Разбился вертолет
14:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В юго-западной части Сенегала военный вертолет потерпел крушение, погибли 8 человек, еще 13 получили травмы.

Катастрофа с военным вертолетом в юго-западной части Сенегала унесла жизни восьмерых человек, еще 13 получили травмы. Об этом заявил представитель армии Сенегала Абду Ндае (Abdou Ndiaye), сообщает Reuters.

"В четверг катастрофа с военным вертолетом в юго-западной части Сенегала унесла жизни восьмерых человек, еще 13 получили травмы", - говорится в сообщении.

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Вертолет типа Ми-17, осуществлял перевозку по маршруту из южного региона Казамансе в столицу Сенегала Дакар с 20 пассажирами на борту. Он упал возле города Мисира.

Причина катастрофы пока не известна. Как отметил Ндае, вертолет посылал предупредительные сигналы и упал при аварийной посадке.

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Новости мира, В Сенегале упал вертолет, Вертолет, Погибшие, Разбился, Раненые, Сенегал.
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