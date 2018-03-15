https://telegraf.com.ua/files/2018/03/DYUjUevX4AAr0Gw-150x90.jpg Мир, Другие https://telegraf.com.ua/mir/drugie/3957839-v-senegale-upal-voennyiy-vertolet-est-pogibshie-i-postradavshie.html
В Сенегале упал военный вертолет, есть погибшие и пострадавшие
Новости мира: В юго-западной части Сенегала военный вертолет потерпел крушение, погибли 8 человек, еще 13 получили травмы.
Катастрофа с военным вертолетом в юго-западной части Сенегала унесла жизни восьмерых человек, еще 13 получили травмы. Об этом заявил представитель армии Сенегала Абду Ндае (Abdou Ndiaye), сообщает Reuters.
"В четверг катастрофа с военным вертолетом в юго-западной части Сенегала унесла жизни восьмерых человек, еще 13 получили травмы", - говорится в сообщении.
Беспорядки в Гвинее: двое погибших
Вертолет типа Ми-17, осуществлял перевозку по маршруту из южного региона Казамансе в столицу Сенегала Дакар с 20 пассажирами на борту. Он упал возле города Мисира.
Причина катастрофы пока не известна. Как отметил Ндае, вертолет посылал предупредительные сигналы и упал при аварийной посадке.
Telegraf.com.ua