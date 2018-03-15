В Сенегале упал военный вертолет, есть погибшие и пострадавшие

Катастрофа с военным вертолетом в юго-западной части Сенегала унесла жизни восьмерых человек, еще 13 получили травмы. Об этом заявил представитель армии Сенегала Абду Ндае (Abdou Ndiaye), сообщает Reuters.

"В четверг катастрофа с военным вертолетом в юго-западной части Сенегала унесла жизни восьмерых человек, еще 13 получили травмы", - говорится в сообщении.

Вертолет типа Ми-17, осуществлял перевозку по маршруту из южного региона Казамансе в столицу Сенегала Дакар с 20 пассажирами на борту. Он упал возле города Мисира.

Причина катастрофы пока не известна. Как отметил Ндае, вертолет посылал предупредительные сигналы и упал при аварийной посадке.