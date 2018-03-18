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Норвегия не признает результаты выборов РФ в Крыму

Выборы президента РФ
14:25 Сегодня Телеграф

Новости мира: Норвегия не признает российских президентских выборов в аннексированном Крыму.

Норвегия не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении норвежского МИД в Twitter, передает Украинская правда.

"Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнанию (аннексии Крыма - ред.) ", - говорится в сообщении.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

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Новости мира, Выборы в РФ, Выборы президента России, Крым, Норвегия.
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