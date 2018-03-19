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На Мадагаскаре бушует тропический шторм Eliakim, есть погибшие

Последствия шторма
12:07 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: На Мадагаскаре на выходных в результате тропического шторма Eliakim погибли не менее 17 человек.

На африканском острове Мадагаскар за выходные тропический шторм Eliakim забрал жизнь по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий Мадагаскара

"В течение выходных в восточной части Мадагаскара тропический шторм (Eliakim - прим. ред.) забрал жизнь по меньшей мере 17 человек", - идет речь в сообщении.

В субботу тропический шторм ударил по острову в регионе Манарара.

Порывы ветра достигали 120 км в час. В Национальном управлении прибавили, что более 6000 человек были вынуждены покинуть дома из-за шторма Eliakim.

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В январе Национальное управление сообщало о гибели 51 человека после тропического циклона Ava.

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Новости мира, Мадагаскар, Погибшие, Порывы ветра, Тропический шторм Eliakim, Шторм.
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