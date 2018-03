В Дублине произошел крупный пожар в гостинице

В ирландской столице Дублин загорелись сразу несколько этажей гостиницы Metro Hotel.

Об этом сообщает BBC.

"Пожар начался примерно в 20:00 по Гринвичу на 13-м этаже отеля, а затем распространился на другие этажи", - говорится в сообщении.

Several units of Dublin Fire Brigade are tackling the blaze at Ballymun’s Metro Hotel pic.twitter.com/iGKhkQEHYq

— RTÉ News (@rtenews) 21 марта 2018 г.