Украинские пилоты миссии ООН в Конго совершают ротацию

Первая группа украинских военнослужащих из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике (ДР) Конго в среду, 21 марта, отбыла в эту страну для выполнения задач.

"Остальной личный состав вертолетного отряда двумя авиационными рейсами отправится на африканский континент и заменит своих коллег на днях", - сообщает в четверг пресс-служба Министерства обороны Украины. Также в информации отмечается, что во Львов в четверг прибыл первый самолет с 75-ю украинскими военнослужащими-вертолетчиками, которые в рамках ротации возвращаются домой. Все они - бывшие участники АТО на востоке Украины.