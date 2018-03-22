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Украинские пилоты миссии ООН в Конго совершают ротацию

Украинские вертолетчики в Конго
16:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Личный состав вертолетного отряда двумя авиарейсами отправится на африканский континент и заменит своих коллег.

Первая группа украинских военнослужащих из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике (ДР) Конго в среду, 21 марта, отбыла в эту страну для выполнения задач.

"Остальной личный состав вертолетного отряда двумя авиационными рейсами отправится на африканский континент и заменит своих коллег на днях", - сообщает в четверг пресс-служба Министерства обороны Украины. Также в информации отмечается, что во Львов в четверг прибыл первый самолет с 75-ю украинскими военнослужащими-вертолетчиками, которые в рамках ротации возвращаются домой. Все они - бывшие участники АТО на востоке Украины.

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Новости мира, Вертолетчики, Миротворцы, ООН, Ротация, Украина.
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