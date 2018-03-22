https://telegraf.com.ua/files/2018/03/1977460_605333892867928_1752306597_n-150x90.jpg Мир, Другие https://telegraf.com.ua/mir/drugie/3970919-ukrainskie-pilotyi-missii-oon-v-kongo-sovershayut-rotatsiyu.html
Украинские пилоты миссии ООН в Конго совершают ротацию
16:50 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: Личный состав вертолетного отряда двумя авиарейсами отправится на африканский континент и заменит своих коллег.
Первая группа украинских военнослужащих из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике (ДР) Конго в среду, 21 марта, отбыла в эту страну для выполнения задач.
"Остальной личный состав вертолетного отряда двумя авиационными рейсами отправится на африканский континент и заменит своих коллег на днях", - сообщает в четверг пресс-служба Министерства обороны Украины. Также в информации отмечается, что во Львов в четверг прибыл первый самолет с 75-ю украинскими военнослужащими-вертолетчиками, которые в рамках ротации возвращаются домой. Все они - бывшие участники АТО на востоке Украины.
Telegraf.com.ua