Лидеры ЕС решили отозвать посла из России
Новости мира: Представитель Евросоюза в Москве отзывается для консультаций в Брюссель в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского шпиона.
Лидеры Евросоюза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.
Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.
Лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой вокруг отравления Сергея Скрипаля.
В ЕС поддержали обвинения Британии против России
Как сообщалось, страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите европейских лидеров в четверг будет пытаться убедить страны ЕС выслать российских дипломатов по всей Европе.