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Лидеры ЕС решили отозвать посла из России

Маркус Эдерер
07:00 Сегодня Телеграф

Новости мира: Представитель Евросоюза в Москве отзывается для консультаций в Брюссель в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского шпиона.

Лидеры Евросоюза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.

Лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой вокруг отравления Сергея Скрипаля.

В ЕС поддержали обвинения Британии против России

Как сообщалось, страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите европейских лидеров в четверг будет пытаться убедить страны ЕС выслать российских дипломатов по всей Европе.

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Новости мира, ЕС, Маркус Едерер, Отравление Сергея Скрипаля, Россия.
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