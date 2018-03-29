Грузия выдворяет российского дипломата

Грузия выдворяет из страны сотрудника действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России. Об этом говорится на сайте грузинского Министерства иностранных дел. Дипломату нужно будет покинуть Грузию в течение семи дней. Отмечается, что такие меры приняты в зак поддержки позиции Великобритании по "делу Скрипаля".

Бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, и Лондон считает ответственной за атаку Москву. В связи с этим уже около 30 стран поддержали британскую сторону и выслали российских дипломатов.