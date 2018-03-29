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Грузия выдворяет российского дипломата
Новости мира: Так как в Грузии нет посольства РФ, сотрудник российского МИД работает при посольстве Швейцарии в секции интересов России.
Грузия выдворяет из страны сотрудника действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России. Об этом говорится на сайте грузинского Министерства иностранных дел. Дипломату нужно будет покинуть Грузию в течение семи дней. Отмечается, что такие меры приняты в зак поддержки позиции Великобритании по "делу Скрипаля".
Бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, и Лондон считает ответственной за атаку Москву. В связи с этим уже около 30 стран поддержали британскую сторону и выслали российских дипломатов.
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