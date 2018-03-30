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В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

Папуа-Новая Гвинея
10:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Возле берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2.

В Папуа-Новой Гвинее в пятницу произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Об этом пишет AP со ссылкой на Центр по предупреждению цунами в Тихом океане на Гаваях.

"В пятницу, в Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 буквально через месяц после еще более мощного землетрясения, унесшего жизни 125 человек", - говорится в сообщении.

Ныне неизвестно о пострадавших и нанесенных убытках.

Вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло еще одно мощное землетрясение

В Тихоокеанском центре по предупреждению цунами отметили, что землетрясение, вероятно, повлекло небольшие изменения в море, однако опасность миновала на протяжении часа.

Как сообщалось, 26 февраля в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее более 100 человек погибли и несколько тысяч пострадали.

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Новости мира, Землетрясение, Землетрясение в Папуа-Новой Гвинеи, Папуа-Новая Гвинея, Тихий океан.
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