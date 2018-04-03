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В Сальвадоре зафиксировано мощное землетрясение

В Сальвадоре зафиксировано мощное землетрясение
05:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Риска цунами нет, в результате разгула стихии не пострадал.

Сегодня ночью в Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6.

Об этом сообщает Министерство окружающей среды и природных ресурсов страны в Twitter.

Эпицентр землетрясения находится у побережья департамента Сан-Висенте.

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Новости мира, Землетрясение, Катаклизм, Магнитуда, Сальвадор, Стихия, Шкала Рихтера.
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