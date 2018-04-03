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В Сальвадоре зафиксировано мощное землетрясение
Новости мира: Риска цунами нет, в результате разгула стихии не пострадал.
Сегодня ночью в Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6.
Об этом сообщает Министерство окружающей среды и природных ресурсов страны в Twitter.
[RÉPLICA] Sismo mag. 4.3, frente a la costa de San Vicente. A 47 km al sur de Desembocadura del Río Lempa. Prof. 21 km. [2018-04-02, 19:16] pic.twitter.com/L18U1CiJzU
— MARN El Salvador (@MARN_SV) 3 квітня 2018 р.
Эпицентр землетрясения находится у побережья департамента Сан-Висенте.
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