Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Европа требует наказания за применение химоружия в Сирии Европа требует наказания за применение химоружия в Сирии
Новости: ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия
Новости: "Герои спортивного года-2017": все победители "Герои спортивного года-2017": все победители
Новости: Чистый четверг 2018: что можно и нельзя делать в этот день Чистый четверг 2018: что можно и нельзя делать в этот день
X

Австралия выделяет Йемену $3 млн

Йемен
08:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Гуманитарная катастрофа в Йемене уже привела к гибели 10 000 человек, около 22 млн страдают от голода и недостатка воды.

Правительство Австралии приняло решение о выделении 3 млн долларов гуманитарной помощи для поддержки населения Йемена, которое страдает от голода и болезней в результате длительного вооруженного конфликта. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии.

"Австралия выделит 3 миллиона долларов в поддержку международного гуманитарного ответа на этот кризис. Австралийский вклад поможет обеспечить пострадавшие районы продуктами и поддержать детей, страдающих от недоедания, а также улучшить ситуацию в сфере здравоохранения и доступа к чистой воде", - идет речь в заявлении министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп. С апреля 2017 года общий вклад Австралии в преодоление гуманитарного кризиса в Йемене составил 23 миллиона долларов.

Ситуация в Йемене определена ООН как один из худших в мире гуманитарных кризисов. С 2011 года погибло свыше 10 000 мирных жителей, а свыше 22 млн человек - 80 процентов населения - требует гуманитарной помощи. Продолжение боевых действий ограничило доступ к продуктам питания, топливу и лекарствам, препятствует получению основных услуг и подрывает экономическое развитие. В 2017 году от вспышки холеры пострадало миллион йеменцев, сейчас возрастает количество заболеваний дифтерией. Правительство Австралии призывает все стороны соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать беспрепятственный доступ к гуманитарным услугам в Йемене.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Австралия, Голод, Гуманитарная помощь, Йемен, Катастрофа.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Обнаружили вирус для Android На Фиджи обрушился ураган: есть погибшие, объявлена эвакуация В Сальвадоре зафиксировано мощное землетрясение

Последние новости

В НАТО озаботились Крайним Севером Во Франции сократят количество парламентариев Ирландец О'Салливан согласился заменить Альвареса в бою с Головкиным
Сегодня читают
01 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
02 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
03 Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных
04 Медики рассказали, почему стоит есть морскую капусту
05 "Барселона" 4:1 "Рома": события матча
Новости сегодня
08:46 "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
08:39 Экс-президента Бразилии оставили за решеткой
08:31 НБА: "Лейкерс" в овертайме обыграли "Сан-Антонио" и другие матчи 4 апреля
08:25 Феттель: "Феррари" смотрелась в Австралии не так и хорошо
08:25 СМИ: Трамп полон решимости покинуть Сирию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана
Новости: Названа дата следующей встречи ТКГ Названа дата следующей встречи ТКГ
Новости: Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела
Новости: Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке
Добавить комментарий
0