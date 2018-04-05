Австралия выделяет Йемену $3 млн

Правительство Австралии приняло решение о выделении 3 млн долларов гуманитарной помощи для поддержки населения Йемена, которое страдает от голода и болезней в результате длительного вооруженного конфликта. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии.

"Австралия выделит 3 миллиона долларов в поддержку международного гуманитарного ответа на этот кризис. Австралийский вклад поможет обеспечить пострадавшие районы продуктами и поддержать детей, страдающих от недоедания, а также улучшить ситуацию в сфере здравоохранения и доступа к чистой воде", - идет речь в заявлении министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп. С апреля 2017 года общий вклад Австралии в преодоление гуманитарного кризиса в Йемене составил 23 миллиона долларов.

Ситуация в Йемене определена ООН как один из худших в мире гуманитарных кризисов. С 2011 года погибло свыше 10 000 мирных жителей, а свыше 22 млн человек - 80 процентов населения - требует гуманитарной помощи. Продолжение боевых действий ограничило доступ к продуктам питания, топливу и лекарствам, препятствует получению основных услуг и подрывает экономическое развитие. В 2017 году от вспышки холеры пострадало миллион йеменцев, сейчас возрастает количество заболеваний дифтерией. Правительство Австралии призывает все стороны соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать беспрепятственный доступ к гуманитарным услугам в Йемене.