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США обвинили Россию в нечестной игре в Совбезе ООН

Совбез ООН
05:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В США считают, что Россия использует Совет Безопасности ООН для собственных целей, созвав заседание по ситуации в Солсбери.

Созыв Россией заседания СБ ООН по ситуации в Солсбери с целью отвода внимания от настоящей причины и исполнителей применения химоружия на британской территории является ничем иным как использование Совбеза в собственных политических целях.

Об этом заявила во время заседания в СБ ООН в четверг официальный представитель делегации США при ООН.

"Это еще одна попытка России использовать Совет Безопасности для политических целей. Это попытка посеять сомнения относительно атаки в Солсбери", - заявила американский дипломат.

В этой связи она обратила внимание на использование российским постпредом во время выступления в Совбезе терминов "коллективный психоз", "пропагандистская война", а также сравнение СМИ с психотропными веществами для манипуляций в обществе.

Она напомнила, что от применения химического оружия в Солсбери пострадали сотни мирных граждан в Британии. "Особенно возмущает тот факт, что постоянный член Совета Безопасности принимал участие в этом", - подчеркнула американский дипломат.

"Мы заявляли ранее и повторяем, что Россия ответственна за нападение с использованием химического оружия на британской территории. Она целенаправленно применила это вещество, или не заявила о запасах этого химического соединения", - подчеркнула представитель США.

Вместе с тем, она выразила поддержку независимому анализу ОЗХО и расследованию британских правоохранительных структур. "Мы считаем, что причастные к атаке должны быть привлечены к ответственности", - заявила дипломат.

Представитель американской делегации также назвала "смехотворными" заявления постоянного представителя России о том, что химоружие в Солсбери могли применить зарубежные спецслужбы, в частности, США или Великобритании.

"Если мы не изменим сейчас подхода к химическому оружию, то мы быстро приблизимся к более опасной реальности для нас всех", - подчеркнула представитель США.

Представитель России при ООН Василий Небензя на сегодняшнем заседании отверг обвинения Британии в адрес Москвы в причастности к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери, и выдвинул очередную собственную версию, что за этим стоят спецслужбы других стран.

Представитель Великобритании в СБ ООН в свою очередь объяснил причины, почему его страна считает Россию причастной к применению химического оружия в Солсбери.

Как сообщалось, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новачок", разработанной еще в СССР.

Позже в Британии признали, что связь "Новачка" с РФ была установлена не лабораторным путем.

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Новости мира, Дело Скрипаля, ООН, Россия, Солсбери, США.
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