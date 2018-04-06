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Почти 300 школ закроют в Пуэрто-Рико
Новости мира: Из-за экономического кризиса и урагана "Мария" Пуэрто-Рико продолжают массово покидать семьи и власти вынуждены закрывать школы.
В Пуэрто-Рико этого года закроют 283 школы в связи с резким сокращением количества школьников после урагана "Мария", передает NBS News. После урагана "Мария" и в связи с экономическим кризисом семьи продолжают покидать Пуэрто-Рико, что привело к уменьшению числа школьников.
В Департаменте образования отметили, что увольнений из-за закрытия школ не будет, а учителя перейдут на работу в другие заведения. По сравнению с маем прошлого года количество школьников уменьшилось на 38,7 тыс. человек, и почти половина школ заполнена лишь на 60%. После закрытия в Пуэрто-Рико останется 828 государственных школ.
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