В Антарктиде собрали первый урожай овощей

Команда полярной станции Neumayer III в Антарктиде впервые собрала урожай, выращенный в теплицах без земли и солнечного света: 3,6 кг салата, 18 огурцов и 70 редисок. Об этом сообщает realist, со ссылкой на Science Alert.

В высокотехнологичной теплице, за стенами которой держалась температура — 20 °C, использовали многоразовый водный цикл, систему питательных веществ, светодиодное освещение и тщательный контроль углекислого газа. Основой стал метод, известный как гидропоника. Ученые из Немецкого аэрокосмического центра, координирующие проект, рассказали, что к маю надеются собирать по 4−5 кг овощей в неделю.

7 апреля 2018 г.