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В Антарктиде собрали первый урожай овощей

Теплица в Антарктиде
07:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Теплица, в которой используются гидропоника, светодиодное освещение и питательная система позволит собирать по 4-5 кг овощей еженедельно.

Команда полярной станции Neumayer III в Антарктиде впервые собрала урожай, выращенный в теплицах без земли и солнечного света: 3,6 кг салата, 18 огурцов и 70 редисок. Об этом сообщает realist, со ссылкой на Science Alert.

В высокотехнологичной теплице, за стенами которой держалась температура — 20 °C, использовали многоразовый водный цикл, систему питательных веществ, светодиодное освещение и тщательный контроль углекислого газа. Основой стал метод, известный как гидропоника. Ученые из Немецкого аэрокосмического центра, координирующие проект, рассказали, что к маю надеются собирать по 4−5 кг овощей в неделю.

 

На Международной космической станции (МКС) салат научились выращивать с 2015 года, но этот проект сосредоточен на производстве более широкого ассортимента овощей: редиса, помидоров, огурцов, перца, зелени и ягод. Технологию развивают, чтобы в будущем астронавты орбитальных станций и колонизаторы других планет могли использовать ее для выращивания достаточного количества провизии.

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Новости мира, Neumayer III, Антарктида, Гидропоника, Овощи, Теплица.
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