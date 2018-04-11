Панама ввела ответные меры против Венесуэлы

Панама временно запретит самолетам, принадлежащих авиакомпаниям Венесуэлы, использовать аэродромы страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Панамы.

"Жертвами ограничений стали компании, которые и так имели трудности с заполнением туристического вакуума, такие как: государственные "Conviasa" и "Aeropostal", а также частные "Avior", "Laser", "Santa Barbara" и "Turpial", - говорится в сообщении.

Осуществлять полеты в Панаму венесуэльским компаниям запрещено минимум на 90 дней, начиная с 25 апреля.

"Расторжение сообщения с региональным хабом, которым является Панама, для основных авиакомпаний Венесуэлы еще больше изолирует пораженную кризисом страну, из которой и так пошли большинство международных авиалиний из-за безопасности и экономического беспокойства", - объясняет Reuters.

Напомним: в марте Панама внесла более 50 венесуэльцев, среди которых и президент Николас Мадуро, в перечень лиц, которые представляют высокий риск отмывания денег и финансирования террористов.

В ответ Венесуэла на прошлой неделе прекратила коммерческие отношения с многими панамскими властями и компаниями, якобы из-за подозрения в отмывании средств. Обе страны взаимно отозвали своих послов.