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Панама ввела ответные меры против Венесуэлы

Панама
08:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости мира: Власти Панамы ввели во вторник ответные меры против Венесуэлы, запретив ее авиакомпаниям работать в стране.

Панама временно запретит самолетам, принадлежащих авиакомпаниям Венесуэлы, использовать аэродромы страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Панамы.

"Жертвами ограничений стали компании, которые и так имели трудности с заполнением туристического вакуума, такие как: государственные "Conviasa" и "Aeropostal", а также частные "Avior", "Laser", "Santa Barbara" и "Turpial", - говорится в сообщении.

Осуществлять полеты в Панаму венесуэльским компаниям запрещено минимум на 90 дней, начиная с 25 апреля.

"Расторжение сообщения с региональным хабом, которым является Панама, для основных авиакомпаний Венесуэлы еще больше изолирует пораженную кризисом страну, из которой и так пошли большинство международных авиалиний из-за безопасности и экономического беспокойства", - объясняет Reuters.

Венесуэла разрывает экономические связи с Панамой, страны отзывают послов

Напомним: в марте Панама внесла более 50 венесуэльцев, среди которых и президент Николас Мадуро, в перечень лиц, которые представляют высокий риск отмывания денег и финансирования террористов.

В ответ Венесуэла на прошлой неделе прекратила коммерческие отношения с многими панамскими властями и компаниями, якобы из-за подозрения в отмывании средств. Обе страны взаимно отозвали своих послов.

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Новости мира, Авиакомпании, Венесуэла, Панама, Правительство Панамы.
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