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Столтенберг: В РФ растет готовность использовать свой ядерный арсенал

Йенс Столтенберг
23:17 Ср, 11 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Йенс Столтенберг заявил, что санкции запада против России останутся в силе, а войска Альянса будут у российских границ, пока Москва не изменит свой политический курс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает на решительных действиях членов альянса и вместе с тем прогнозирует, что санкции против РФ не будут отменены, пока российское руководство не изменит своей внешней политики.

В интервью газете Suddeutsche Zeitung генсек НАТО заявил, что встревожен действиями Кремля на международной арене, сообщает "Новое время".

"Мы смотрим на страну, которая значительно модернизировалась, мы смотрим на страну, которая атаковала Украину и развернула свои войска в Молдове и Грузии против воли этих стран", - сказал он.

Столтенберг предупредил, что у руководства РФ растет готовность использовать свой ядерный арсенал.

"Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии, регистрируются кибератаки, даже в правительственной сети Германии. И это еще не все, что беспокоит: Россия модернизирует свой ядерный арсенал, и барьер для его использования снижается", - считает генсек НАТО.

Он добавил, что альянс сохранит свое военное присутствие в странах восточной Европы, пока Москва не изменит свою риторику.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия недооценила единство и решимость НАТО, когда решила воплотить свою агрессивную внешнюю политику. По его словам, аннексия Крыма и усилия РФ по дальнейшей дестабилизации Украины, привели к наибольшему усилению коллективной обороны со времен окончания Холодной войны, в том числе размещение боевых групп в Балтийских странах. Кроме того, в планы Североатлантического альянса не входит полная изоляция России.

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Новости мира, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, Ядерное оружие.
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