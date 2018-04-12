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На миротворцев ООН напали в ЦАР

Голубые Каски в ЦАР
07:49 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: При нападении на "Голубых касок" в Центральноафриканской Республике погиб один миротворец, восемь ранены.

В ЦАР 10 апреля напали на миротворцев ООН: погиб военнослужащий из Руанды, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает Центр новостей ООН. "Голубые каски" пострадали в ходе перестрелки с вооруженными группами в столице ЦАР Банги.

Инцидент произошел через два дня после начала совместной операции правительственных сил и миротворческого контингента ООН. Она направлена на разоружение и арест криминальных группировок, действующих на территории Центральноафриканской Республики. Инцидент совпал с посещением страны заместителя Генсека по миротворческим операциям Жана-Пьера Лакруа и высокопоставленного представителя Африканского Союза Смаила Шергуи.

В Центральноафриканской Республике на протяжении десятилетий сохраняется нестабильная ситуация. Новая волна насилия началась в декабре 2012 года с агрессии со стороны мусульманского группировки "Селек". В ЦАР действует переходное правительство, которое пытается установить мир. Однако в последнее время, после того, как за оружие взялись боевики христианской группировки "антибалака", конфликт приобрел уже межконфессиональный характер.

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Новости мира, Африка, Голубые каски, Миротворцы, Нападение, ЦАР.
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