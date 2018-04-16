ООН: Почти половине языков в мире грозит исчезновение

По меньшей мере 40 процентов из порядка 6700 языков, которые сегодня используются для общения, сегодня находятся под угрозой исчезновения.

Многие из них являются языками коренных народов.

Об этом сообщается в Twitter Организации объединенных наций.

По данным Постоянного форума по вопросам коренных народов, под угрозой исчезновения находятся минимум 40 процентов из порядка 6700 языков, которые были в употреблении в 2016 году. Многие из них являются языками коренных народов pic.twitter.com/Fg62oNIBqq — ООН (@UnitedNationsRU) 16 апреля 2018 г.

Согласно приведенным данным, 235 языков уже исчезли (3,5%). 600 языков – находятся на грани уничтожения (9%).547 языков находятся в критическом положении (8,2%). 10% (671) - подвергаются опасности, а еще 9,4% - уязвимы (627 языков).

Напомним, в сентябре прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Положения закона относительно языка образования вызвало бурную реакцию за рубежом. В МИД Венгрии пообещали блокировать шаги на пути евроинтеграции Украины за подписание закона об образовании.