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ООН: Почти половине языков в мире грозит исчезновение

Несколько тысяч используемых в мире языков находятся под угрозой исчезновения
22:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: На грани полного исчезновения сегодня находятся 600 языков.

По меньшей мере 40 процентов из порядка 6700 языков, которые сегодня используются для общения, сегодня находятся под угрозой исчезновения.

Многие из них являются языками коренных народов.

Об этом сообщается в Twitter Организации объединенных наций.

Согласно приведенным данным, 235 языков уже исчезли (3,5%). 600 языков – находятся на грани уничтожения (9%).547 языков находятся в критическом положении (8,2%). 10% (671) - подвергаются опасности, а еще 9,4% - уязвимы (627 языков).

Напомним, в сентябре прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Положения закона относительно языка образования вызвало бурную реакцию за рубежом. В МИД Венгрии пообещали блокировать шаги на пути евроинтеграции Украины за подписание закона об образовании.

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Новости мира, мир, ООН, Языки, Языки в мире.
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