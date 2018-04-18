Трюдо: Россия не хочет быть положительным игроком на международной арене

Действия России в Украине, поддержка сирийского режима и отравление Сергея Скрипаля продемонстрировали, что РФ не хочет быть положительным игроком на мировой арене.

Такое мнение высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет iPolitics.

«Все это продемонстрировало, что Россия не заинтересована в том, чтобы быть положительным игроком в международном устройстве, основанном на правилах», - сказал Трюдо.

Как сообщалось ранее, Джастин Трюдо уже заявил, что открыт к обсуждению возможности расширения санкций против России за незаконные действия Кремля по всему миру, в том числе в Украине.