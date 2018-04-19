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Стало известно, когда Трамп встретится с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп
04:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, надеется добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что рассчитывает провести переговоры по ядерной проблеме с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие недели.

"Я проведу встречу с Ким Чен Ыном в ближайшие недели", - сказал он на совместной пресс-конференции во Флориде с премьером Японии Синдзо Абэ.

"Мы обсудим вопрос денуклеаризации. Я надеюсь, что это будет большим успехом. И я с нетерпением жду этой встречи", - добавил Д.Трамп.

По словам президента, он надеется добиться успеха на переговорах "для всего мира". Д.Трамп заверил, что у КНДР есть возможность встать на "светлый путь" в будущее в случае согласия на полную и окончательную ликвидацию ядерной программы. Он также предупредил, что продолжит "кампанию максимального давления" на Пхеньян до тех пор, пока денуклеаризация не будет достигнута.

Со своей стороны, С.Абэ согласился с необходимостью продолжения "максимального давления" на КНДР. Также он призвал не идти на уступки Пхеньяну до тех пор, пока он не ликвидирует ядерный арсенал и не закроет ядерную программу.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, США, Ядерное оружие.
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