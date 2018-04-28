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Умер бывший президент Гватемалы Арсу

Альваро Арсу
15:26 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Президент Гватемалы Джимми Моралес подтвердил информацию о гибели бывшего президента страны Альваро Арсу, который занимал пост с 1996 по 2000 год.

В возрасте 72 лет скончался бывший президент Гватемалы Альваро Арсу. Об этом сообщает  Reuters.

Альваро Арсу занимал пост президента Гватемалы c 1996 года по 2000. C 2004 и до сегодня он был городским председателем одноименной столицы Гватемалы. Больше всего Арсу запомнился как лидер страны благодаря тому, что завершил гражданскую войну в Гватемале, которая длилась около 36 лет.

В результате конфликта лишились жизни и исчезли более 250 тысяч человек.

"Гватемала потеряла великого человека, посвятившего свою жизнь служению народу", - говорит президент страны Джимми Моралес.

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Напомним, 2 апреля на 91-м году жизни скончался бывший диктатор, президент Гватемалы c 1982 по 1983 года Риос Монтт. Его обвиняют в тысячах убийств, исчезновениях и пытках.

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Все по теме:

Новости мира, Альваро Арсу, Альманах 2018, Завершение гражданской войны, Умер, Экс-президент Гватемалы.
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