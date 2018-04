В Словакии из-за убийства журналиста демонстранты требуют досрочных выборов

После убийства журналиста, расследовавшего связи представителей властей Словакии с итальянской мафией, словацкие демонстранты добиваются внеочередных выборов. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на DW.com.

Спустя два месяца после убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцияка тысячи людей вновь вышли в Братиславе на антиправительственную демонстрацию.

Auf dem Platz des Slowakischen Nationalaufstands in #Bratislava gab es am Freitagnachmittag eine friedliche Kundgebung mehrerer Bürgerintiativen für vorgezogene #Wahlen in der #Slowakei. Lt. Medienbeobachtern diesmal mit ca. 5.000 Teilnehmern. (Quellen: TASR, RTVS, aktuality_sk) pic.twitter.com/GA4Ld2AJHV

— slowakeiradio DE (@rsi_de) 27 апреля 2018 г.