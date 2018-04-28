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В Словакии из-за убийства журналиста демонстранты требуют досрочных выборов

Демонстрация в Словакии
11:06 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф

Новости мира: В Словакии после убийства журналиста Яна Куцияка и его девушки демонстранты требуют провести внеочередные выборы.

После убийства журналиста, расследовавшего связи представителей властей Словакии с итальянской мафией, словацкие демонстранты добиваются внеочередных выборов. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на DW.com.

Спустя два месяца после убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцияка тысячи людей вновь вышли в Братиславе на антиправительственную демонстрацию.

По данным СМИ, в акции приняли участие около 5 тысяч человек.

Главное требование манифестантов - проведение досрочных выборов. Уже произведенной замены нескольких членов правительства недостаточно, чтобы вернуть доверие населения к государственным институтам, заявили организаторы, которыми выступили ряд гражданских инициатив.

По их информации, петицию о проведении досрочных выборов уже подписали 80 тысяч словаков, подписи собирали и на нынешней демонстрации.

Очередные парламентские выборы должны пройти лишь через два года.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Президент Словакии согласился сформировать новое правительство

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов.

В конце марта словацкий парламент утвердил состав нового правительства, назначенного премьер-министром Питером Пеллегрини. Спустя месяц министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер заявил о своей отставке.

Его предшественник Роберт Калиняк подал в отставку после длительных акций протеста. Он был героем журналистских расследований убитого журналиста, хотя и отрицал свою вину.

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Новости мира, Внеочередные выборы, Демонстранты, Протест, Убийство журналиста в Словакии, Ян Куцияк.
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