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Крупный пожар на фабрике в Тайване, есть погибшие
Новости мира: На Тайване произошел крупный пожар на территории фабрики в городе Таоюань, по последней информации погибли 7 человек.
По меньшей мере семь человек погибли на Тайване в результате крупного пожара, вспыхнувшего в ночь на фабрике в городе Таоюань. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.
Среди жертв трагедии числятся двое рабочих-мигрантов из Таиланда и пятеро пожарных. Еще семь сотрудников пожарно-спасательного отряда пострадали и доставлены в больницы. Состояние двух из них расценивается врачами как тяжелое.
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Причина пожара на данный момент не установлена, ведется расследование.
Напомним, количество погибших в результате пожара на нефтяной скважине в провинции Ачех на северо-западе Индонезии достигло 15 человек, ранены еще 40.
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