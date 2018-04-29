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Крупный пожар на фабрике в Тайване, есть погибшие

Пожар на фабрике
09:03 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: На Тайване произошел крупный пожар на территории фабрики в городе Таоюань, по последней информации погибли 7 человек.

По меньшей мере семь человек погибли на Тайване в результате крупного пожара, вспыхнувшего в ночь на фабрике в городе Таоюань. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Среди жертв трагедии числятся двое рабочих-мигрантов из Таиланда и пятеро пожарных. Еще семь сотрудников пожарно-спасательного отряда пострадали и доставлены в больницы. Состояние двух из них расценивается врачами как тяжелое.

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Причина пожара на данный момент не установлена, ведется расследование.

Напомним, количество погибших в результате пожара на нефтяной скважине в провинции Ачех на северо-западе Индонезии достигло 15 человек, ранены еще 40.

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Новости мира, Погибли люди, Пожар на фабрике на Тайване, Таоюань.
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