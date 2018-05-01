Непогода в Альпах: погибли 10 человек

Из-за ненастья в Альпах в воскресенье погибли семеро лыжников, двое альпинистов и гид.

Об этом сообщает ВВС.

"Семь лыжников, два альпиниста и гид погибли вследствие пяти отдельных инцидентов после ненастья, которое накрыло регион Альп в воскресенье", - идет речь в сообщении.

Как отмечается, пятеро лыжников из Франции, Италии и Германии были в группе из 14 человек, которая из-за плохой погоды не смогла добраться до своей базы в швейцарских Альпах и была вынуждена ночевать под открытым небом в районе горы Пинь д'Арола.

Владелец базы, на которую должна была прибыть группа, сообщил спасателям об исчезновении людей, на их поиски отправили семь вертолетов.

Полиция впоследствии сообщила, что один из членов группы умер вследствие падения с высоты, трое - от переохлаждения, еще двое - уже в больнице. Четыре человека остаются в критическом состоянии.

Полиция подтвердила, что во французких Альпах погибли два французских лыжника.

Кроме того, в понедельник спасатели обнаружили тела двух альпинистов в Бернском кантоне. По предварительной информации, они были гражданами Швейцарии.

Итальянские СМИ также сообщили о смерти гида, который проводил организованную экскурсию.

А в Пеннинских Альпах до сих пор продолжаются поиски российского альпиниста, который, вероятно, погиб.