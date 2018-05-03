В Китае надеются на успех переговоров КНДР и США

Китай надеется на развитие диалога между КНДР и США.

Об этом, как сообщает в четверг агентство "Синьхуа", заявил в Пхеньяне член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И по итогам переговоров в среду с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо.

Ван И заявил о "полной поддержке Китаем усилий КНДР по достижению цели денуклеаризации Корейского полуострова".

По его словам, Китай "приветствует успешный саммит лидеров КНДР и Южной Кореи и достигнутые на нем важные результаты". Ван И также напомнил, что ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сделал успешный визит в КНР.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели тогда историческую встречу, в ходе которой достигли важного консенсуса относительно продолжения и развития традиционных дружественных отношений между КНДР и КНР, по поддержке стратегических контактов и сотрудничества между двумя странами", — приводит "Синьхуа" слова китайского министра. Он также сказал, что Китай поддерживает устранения обеспокоенности КНДР (по своей безопасности).

"Китай хочет укреплять связи с КНДР и продолжать играть положительную роль в поисках политического решения проблемы Корейского полуострова", — добавил Ван И.