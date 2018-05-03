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Масштабные наводнения в Сомали: пострадали около полмиллиона человек

Наводнение в Сомали
14:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: В результате масштабного наводнения в Сомали пострадали около 500 000 человек, 175 тысяч остались без жилья.

Около 500 000 человек пострадали в результате наводнений в Сомали. 175 тыс. человек остались без крыши над головой. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление президента Сомали.

Отмечается, что правительство страны организовало комитет по реагированию на стихийные бедствия для инструктирования и помощи жителям регионов, пострадавших от стихийных бедствий.

Как сообщалось, девять юношей с полувоенной академии находятся в критическом состоянии, один пропал без вести после того, как их в четверг смыло водой во время прогулки в Нахал-Цафит (Израиль - прим. ред.)

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Напомним, в результате выхода из берегов рек на юге Израиля было перекрыто шоссе № 40 в районе Мицпе Рамон. В Ришон ле-Цион провалилась крыша торгового центра Ротшильд. Порывы ветра достигали 92-х километров в час. Аэропорт Сде Дов был закрыт, все рейсы были перенаправлены в аэропорт Бен-Гурион.

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Новости мира, Масштабное наводнение, Наводнение в Сомали, Остались без жилья, Пострадавшие, Сомали.
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