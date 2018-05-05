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На Филиппинах зафиксировано мощное землетрясение

Остров Карамоан
13:36 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: У берегов Филиппин вблизи острова Карамоан произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, информации о пострадавших или разрушениях нет.

В субботу, 5 мая, у берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщается на сервисе Earthquake Track.

По данным мониторинга, эпицентр землетрясения располагался в 60 километрах от острова Карамоан, к северо-западу от острова Лусон.

Очаг землетрясения находился на глубине 17 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Филиппинский архипелаг состоит из 7 тысяч островов. Они входят в так называемое тихоокеанское "огненное кольцо" – цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, - которая простирается от берегов Мексики на юг до Новой Зеландии.

На Гавайях произошло землетрясение магнитудой почти 7 баллов по шкале Рихтера

Поэтому землетрясения и извержения вулканов случаются на Филиппинах в среднем по пять раз в году, из них разрушительные - с интервалом в 30 лет.

Самое мощным стало землетрясение магнитудой 7,7 балла, которое произошло вблизи острова Лусон в 1990 году. В результате стихии погибли около 2 тысяч человек.

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Новости мира, Землетрясение, Остров Карамоан, Филиппины.
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