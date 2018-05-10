В Кении прорвало плотину: десятки погибших и пострадавших

В Кении в округе Накуру в результате прорыва дамбы погибли по меньшей 21 человек. Об этом сообщает АР.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг в округе Накуру в районе Сола. По словам губернатора округа, масштабы ущерба еще не установлены.

Кенийский Красный Крест сообщает, что были госпитализированы 39 человек. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Сообщается, что данный случай только увеличивает статистику смертей от наводнения в Кении.