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В Кении прорвало плотину: десятки погибших и пострадавших

Кения
11:28 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Кении в округе Накуру прорвало дамбу, погибли не менее 21 человека, еще 39 госпитализированы, проводится поисково-спасательная операция.

В Кении в округе Накуру в результате прорыва дамбы погибли по меньшей 21 человек. Об этом сообщает АР.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг в округе Накуру в районе Сола. По словам губернатора округа, масштабы ущерба еще не установлены.

Кенийский Красный Крест сообщает, что были госпитализированы 39 человек. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Наводнение в Кении: пострадали более двух сотен человек

Сообщается, что данный случай только увеличивает статистику смертей от наводнения в Кении.

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Новости мира, Кения, Погибшие, Поисково-спасательная операция, Пострадавшие, Прорыв дамбы.
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