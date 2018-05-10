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В Кении прорвало плотину: десятки погибших и пострадавших
Новости мира: В Кении в округе Накуру прорвало дамбу, погибли не менее 21 человека, еще 39 госпитализированы, проводится поисково-спасательная операция.
В Кении в округе Накуру в результате прорыва дамбы погибли по меньшей 21 человек. Об этом сообщает АР.
Инцидент произошел в ночь со среды на четверг в округе Накуру в районе Сола. По словам губернатора округа, масштабы ущерба еще не установлены.
Кенийский Красный Крест сообщает, что были госпитализированы 39 человек. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.
Наводнение в Кении: пострадали более двух сотен человек
Сообщается, что данный случай только увеличивает статистику смертей от наводнения в Кении.
Telegraf.com.ua