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Губернатор Окинавы выступает за сокращение военного присутствия США на острове

Военная база
17:41 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Губернатор Окинавы Такэси Рнага заявил, что большое количество военных баз США на острове Окинава противоречит тенденции к разрядке напряженности в Азии.

Чрезмерная концентрация военных баз США на острове Окинава ложится тяжелым бременем на местных жителей и противоречит тенденции к разрядке напряженности в Восточной Азии. Об этом заявил в субботу губернатор Окинавы Такэси Онага, выступая на траурной церемонии в городе Итоман на юге острова по случаю 73-й годовщины окончания там кровавой битвы между американскими и японскими войсками, которая стала последним крупным наземным сражением Второй мировой войны. Памятные мероприятия транслировались в прямом эфире телеканала NHK.

"На нашу префектуру, — сказал на церемонии губернатор, — приходится лишь около 0,6% территории Японии. Однако здесь сконцентрировано более 70% площади всех американских военных объектов в стране. Наши жители страдают от постоянных инцидентов и происшествий, связанных с вооруженными силами США".

"В последнее время ситуация в Восточной Азии стала меняться, — отметил губернатор. — Произошла встреча лидеров США и Северной Кореи, которые договорились предпринять шаги к миру и разрядке напряженности". Губернатор в связи с этим вновь призвал вывести с острова авиабазу морской пехоты США Футэмма, которую Токио и Вашингтон намереваются лишь переместить из нынешнего густонаселенного района в другую часть Окинавы.

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В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ после участия в траурной церемонии заявил в субботу журналистам в городе Итоман, что в этих планах никаких изменений не намечается. Он пообещал лишь, что после перемещения авиабазы самолеты, вертолеты и конвертопланы морской пехоты США будут летать преимущественно над океаном, а не над населенными пунктами, как сейчас.

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Новости мира, Военные базы США, Восточная Азия, Напряженность, Остров Окинава.
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