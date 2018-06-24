Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МОЗ требует пустить к Балуху украинских и международных врачей
МОЗ требует пустить к Балуху украинских и международных врачей
Новости: В Турции 24 июня выбирают президента и парламент
В Турции проходят парламентско-президентские выборы
Новости: Англия 1:0 Панама: онлайн-трансляция матча (1-тайм)
Англия 1:0 Панама: онлайн-трансляция матча (1-тайм)
Новости: NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
X

Покушение на президента Зимбабве: Более 40 человек пострадали

Покушение на президента Зимбабве: Более 40 человек пострадали
15:08 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Местные власти решили не вводить чрезвычайное положение в стране.

В результате взрыва на стадионе в Зимбабве пострадали более сорока человек, сообщает 112 со ссылкой на АР

"По меньшей мере, 41 человек, включая вице-президента Зимбабве, получили ранения в результате взрыва", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что после случившегося местные власти решили не вводить чрезвычайное положение в стране.

По подозрению в причастности к взрыву до сих пор никто не задержан.

Напомним, накануне в городе Булавайо прогремел взрыв на стадионе. В это время там выступал президент страны Эммерсон Мнангагва. Сам глава государства не пострадал, однако отмечалось, что ранения в результате взрыва получили другие люди. В полиции предполагают, что это было покушение на жизнь Мнангагвы.

Как известно, Мнангагва временно стал президентом Зимбабве после скандальной отставки бывшего лидера страны Роберта Мугабе. Через несколько недель, 30 июля, в Зимбабве должны пройти президентские выборы. Мнангагва в них также участвует.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Булавайо, Взрыв, Зимбабве, Эммерсон Мнангагва.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Всего за два дня в Средиземном море утонули свыше 200 беженцев Госдеп США сообщил о 25 пострадавших от акустической атаки на Кубе В Гватемале автобус со студентами сорвался с обрыва, есть погибшие

Последние новости

Прогноз погоды на 25 июня: прохладно, преимущественно без осадков Российские самолеты нанесли авиаудары по южной Сирии Ученые хотят разгадать тайну лох-несского чудовища
Сегодня читают
01 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
02 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
03 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
04 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
05 Ученые определили идеальное количество секса для счастья
Новости сегодня
15:19 Гассиев: В Москве будут поддерживать Усика
15:17 Посол Польши посетит матч Польша-Колумбия
15:16 Эксперты рассказали, почему полезно принимать холодный душ
15:07 Денисова обратилась к Авакову из-за нападения на ромский табор вблизи Львова
15:03 Нужно записаться на прием: снимки самых красивых докторов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
Новости: ГБР будет заниматься делами "Майдана"
ГБР будет заниматься делами "Майдана"
Новости: ГСЧС: На Украину надвигаются грозы, ливни, град и шквалы
ГСЧС: На Украину надвигаются грозы, ливни, град и шквалы
Новости: Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Добавить комментарий
0