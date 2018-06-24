Покушение на президента Зимбабве: Более 40 человек пострадали

В результате взрыва на стадионе в Зимбабве пострадали более сорока человек, сообщает 112 со ссылкой на АР

"По меньшей мере, 41 человек, включая вице-президента Зимбабве, получили ранения в результате взрыва", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что после случившегося местные власти решили не вводить чрезвычайное положение в стране.

По подозрению в причастности к взрыву до сих пор никто не задержан.

Напомним, накануне в городе Булавайо прогремел взрыв на стадионе. В это время там выступал президент страны Эммерсон Мнангагва. Сам глава государства не пострадал, однако отмечалось, что ранения в результате взрыва получили другие люди. В полиции предполагают, что это было покушение на жизнь Мнангагвы.

Как известно, Мнангагва временно стал президентом Зимбабве после скандальной отставки бывшего лидера страны Роберта Мугабе. Через несколько недель, 30 июля, в Зимбабве должны пройти президентские выборы. Мнангагва в них также участвует.