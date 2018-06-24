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Покушение на премьера Эфиопии: количество жертв возросло до 156

Покушение на премьера Эфиопии: количество жертв возросло до 156
17:08 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: В Эфиопии умер второй пострадавший в результате покушения на премьер-министра.

Число жертв состоявшегося в субботу покушения на премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда возросло до двух человек. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения африканской страны Амир Аман.

Он также сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 156, а 6 человек находятся в критическом состоянии.

Как сообщалось ранее, в столице Эфиопии утром 23 июня в результате взрыва гранаты на акции в поддержку нового премьера 154 человека пострадали и один погиб. Десять пострадавших находятся в критическом состоянии.

По словам премьера, этот трагический инцидент был "неудачной попыткой сил, которые не хотят видеть Эфиопию объединенной".

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Новости мира, Абий Ахмед, Амир Аман, Взрыв, Эфиопия.
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