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На рынке в Найроби произошел масштабный пожар, есть погибшие и раненые
Новости мира: В столице Кении Найроби ночью произошел пожар на рынке, который перекинулся на жилые помещения, погибли 15 человек, еще 70 получили ранения.
На рынке в кенийской столице Найроби произошел пожар, 15 человек погибли, 70 раненых. Об этом сообщает Reuters.
"Пятнадцать человек погибли и десятки получили ранения, когда пожар пронесся через рынок в кенийский столице Найроби", - говорится в сообщении.
Региональный координатор Найроби Канджете Туку также заявил, что число раненых в результате пожара пока составляет 70 человек.
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Согласно информации аварийной службы St John Ambulance, пожар вспыхнул в 2:30 утра и успел перекинуться на жилые помещения прежде, чем его взяли под контроль.
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