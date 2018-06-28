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На рынке в Найроби произошел масштабный пожар, есть погибшие и раненые

Пожар на рынке в Кении
12:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В столице Кении Найроби ночью произошел пожар на рынке, который перекинулся на жилые помещения, погибли 15 человек, еще 70 получили ранения.

На рынке в кенийской столице Найроби произошел пожар, 15 человек погибли, 70 раненых. Об этом сообщает Reuters.

"Пятнадцать человек погибли и десятки получили ранения, когда пожар пронесся через рынок в кенийский столице Найроби", - говорится в сообщении.

Региональный координатор Найроби Канджете Туку также заявил, что число раненых в результате пожара пока составляет 70 человек.

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Согласно информации аварийной службы St John Ambulance, пожар вспыхнул в 2:30 утра и успел перекинуться на жилые помещения прежде, чем его взяли под контроль.

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Новости мира, Жилые помещения, Кения, Погибшие, Пожар на рынке в Найроби, Раненые.
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