На рынке в Найроби произошел масштабный пожар, есть погибшие и раненые

На рынке в кенийской столице Найроби произошел пожар, 15 человек погибли, 70 раненых. Об этом сообщает Reuters.

"Пятнадцать человек погибли и десятки получили ранения, когда пожар пронесся через рынок в кенийский столице Найроби", - говорится в сообщении.

Региональный координатор Найроби Канджете Туку также заявил, что число раненых в результате пожара пока составляет 70 человек.

Согласно информации аварийной службы St John Ambulance, пожар вспыхнул в 2:30 утра и успел перекинуться на жилые помещения прежде, чем его взяли под контроль.