США и Южная Корея считают, что санкции ООН против КНДР должны сохранится

ООН не должна отменять санкции против Северной Кореи до тех пор, пока КНДР не предпримет необратимых шагов в направлении денуклеаризации. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны Южной Кореи и Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

"Санкции Организации Объединенных Наций против Северной Кореи должны оставаться в силе до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные, необратимые шаги в направлении денуклеаризации", - говорится в сообщении.

Во время переговоров в Сеуле министр обороны США Джим Мэттис и его южнокорейский коллега Сон Ён Му также согласились изучить дополнительные меры укрепления доверия пока Северная Корея продолжает добросовестно вести диалог со странами.

Как известно, в июне состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Во время нее они подписали совместное заявление по ядерному разоружению на Корейском полуострове. В обмен на это США пообещали Северной Корее гарантии безопасности. Однако никаких четких определений или терминов денуклеаризации установлено не было. В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгэри, подорвав его.