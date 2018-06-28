Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Нельзя переписывать Конституцию под конкретных политиков
Порошенко: Нельзя переписывать Конституцию под конкретных политиков
Новости: ПАСЕ призвала РФ освободить украинских политзаключенных
ПАСЕ призвала РФ освободить украинских политзаключенных
Новости: Украинская легкоатлетка победила на соревнованиях во Франции с личным рекордом
Украинская легкоатлетка победила на соревнованиях во Франции с личным рекордом
Новости: Индия планирует добывать на Луне редкое и очень дорогое ядерное топливо
Индия планирует добывать на Луне редкое и очень дорогое ядерное топливо
X

США и Южная Корея считают, что санкции ООН против КНДР должны сохранится

Министры обороны США и Южной Кореи
14:04 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министры обороны США и Южной Кореи в совместном заявлении считают, что ООН не должна отменять санкции против КНДР пока не будут приняты шаги в денуклеаризации.

ООН не должна отменять санкции против Северной Кореи до тех пор, пока КНДР не предпримет необратимых шагов в направлении денуклеаризации. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны Южной Кореи и Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

"Санкции Организации Объединенных Наций против Северной Кореи должны оставаться в силе до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные, необратимые шаги в направлении денуклеаризации", - говорится в сообщении.

Во время переговоров в Сеуле министр обороны США Джим Мэттис и его южнокорейский коллега Сон Ён Му также согласились изучить дополнительные меры укрепления доверия пока Северная Корея продолжает добросовестно вести диалог со странами.

Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО

Как известно, в июне состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Во время нее они подписали совместное заявление по ядерному разоружению на Корейском полуострове. В обмен на это США пообещали Северной Корее гарантии безопасности. Однако никаких четких определений или терминов денуклеаризации установлено не было. В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгэри, подорвав его.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Денуклеаризация, ООН, Отмена санкций против КНДР, США, Южная Корея.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

В Нигерии погибло 86 человек Новозеландский премьер родила девочку В Гвинее потерпел крушение самолет, есть погибшие

Последние новости

Дешам останется в сборной Франции после ЧМ В России номер мобильного могут приравнять к паспорту Стало известно, когда Михайлюк дебютирует за Лейкерс
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 "Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018
Новости сегодня
14:39 На Днепропетровщине женщину убило током
14:35 Хранил в сарае: на Житомирщине мужчина подорвался на мине времен Второй мировой войны
14:30 Гройсман знает, как побороть расхитителей бюджета
14:30 Халилович близок к переходу в Милан
14:29 В пещерах Индии был обнаружен новый вид пауков
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня вступает в силу закон о создании Антикоррупционного суда
Вступил в силу закон о создании Антикоррупционного суда
Новости: Украина отмечает 22-летие своей Конституции
Украина отмечает 22-летие своей Конституции
Новости: Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Новости: День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
Добавить комментарий
0