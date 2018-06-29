В Нигерии загорелась автоцистерна с топливом, погибли 9 человек (Видео)

В Нигерии на мосту в городе Лагос загорелась автоцистерна с топливом. Огонь перекинулся на проезжавшие машины, в результате чего погибли девять человек, четверо госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на представителя чрезвычайной службы города в четверг, 28 июня. Инцидент произошел на мосту Одетола. По словам спасателя, на месте инцидента были обнаружены девять обгоревших тел, опознать которые невозможно. Всего огонь уничтожил 54 автомобиля.