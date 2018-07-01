Прага, Будапешт и Варшава заявили, то не подписывали соглашение ЕС по беженцам

В Праге, Будапеште и Варшаве заявили, что не присоединялись к соглашению ЕС по вопросам беженцев. Об этом сообщает DW.

Чехия и Венгрия опровергают информацию о том, что готовы участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС.

"Ни о чем подобном переговоры не велись", — заявила представительница чешского правительства в интервью информагентству CTK в субботу, 30 июня. "Это тревожное сообщение — полная глупость, — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время визита во Францию. — Германия не обращалась к нам, и в данный момент я не стал бы подписывать такое соглашение".

Вслед за Венгрией польское руководство также сообщило, что не подписало соглашение с Германией об ускоренной высылке беженцев.

"Нет никаких новых соглашений, которые касались приема просителей убежища от стран-членов ЕС", — заявил представитель польского МИД.

Как сообщалось ранее, позиция, которую занимала Польша в вопросе беженцев, отныне стала официальной позицией Евросоюза.