Позиция Польши в отношении беженцев стала официальной позицией ЕС

Позиция, которую занимала Польша в вопросе беженцев, отныне стала официальной позицией Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после завершения саммита ЕС по вопросам миграции в Брюсселе.

"Мы практически полностью убедили все страны ЕС относительно нашей позиции. С сегодняшнего дня позиция Польши стала позицией ЕС", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что удалось выдержать двухлетнее давление на Польшу в вопросах распределения беженцев со стороны многих стран, а также сохранить единство стран Центральной Европы по этому вопросу.

Польский премьер подчеркнул, что удалось убедить другие страны Сообщества в позиции: нельзя заставлять страны ЕС принимать беженцев вопреки их позиции.

Как отмечалось, лидеры стран Евросоюза договорились о единой политике по приему беженцев. В частности, были достигнуты концептуальные договоренности по созданию центров приема в странах Сообщества для спасенных беженцев, прибывших к берегам ЕС на лодках. Центры должны быть созданы в странах, которые добровольно согласятся на это. Из лагерей люди будут распределяться в государства, которые также выразили свое согласие. В то же время, в североафриканских странах должны быть созданы массовые транзитные лагеря, чтобы уменьшить количество мигрантов, незаконно пересекающих Средиземное море. Конкретно никакие государства ни по одному из пунктов пока не названы.

Президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что рано еще говорить об успехе, поскольку проблемы могут появиться на этапе реализации принятых договоренностей.